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كان يوم الاثنين (3 تموز) أكثر الأيام حرارة في العالم على الإطلاق، اذ تجاوز متوسط 17 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت) لأول مرة، وفقا للقياسات الأولية التي أجراها خبراء أرصاد جوية أميركيون، الثلاثاء.وتم تسجيل متوسط درجة حرارة الهواء اليومية على سطح الكوكب عند 17.01 درجة مئوية من قبل منظمة تابعة للإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).ويتجاوز هذا القياس الرقم القياسي اليومي السابق (16.92 درجة مئوية) الذي تم تسجيله العام الماضي، وفقا لبيانات من المراكز الوطنية للتنبؤ البيئي التابعة للإدارة، والتي تعود إلى عام 1979.ومتوسط درجة حرارة الهواء في العالم، والتي تتقلب بين حوالي 12 درجة مئوية وأقل من 17 درجة مئوية في أي يوم معين على مدار العام، بلغ متوسطها 16.2 درجة مئوية في بداية تموز بين 1979 و2000.وعادة ما يستمر متوسط درجة الحرارة العالمية في الارتفاع حتى نهاية تموز أو بداية شهر آب.وحتى الشهر الماضي، كان متوسط درجات الحرارة العالمية هو الأكثر دفئا الذي سجلته وحدة "كوبرنيكوس" لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المتوسطات التاريخية خلال العام المقبل مع ظهور ظاهرة "إل نينو" الجوية في المحيط الهادئ، والتي أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، الاثنين، أنها جارية الآن.وبالإضافة إلى ذلك، يستمر النشاط البشري، بشكل أساسي حرق الوقود الأحفوري، في إطلاق ما يقرب من 40 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.ودعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الحكومات إلى استباق عواقب ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي بدأت لتوها والمرتبطة خاصة بارتفاع درجات الحرارة في العالم، وذلك من أجل "إنقاذ الأرواح وسبل العيش".وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ظاهرة "إل نينيو" ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون "معتدلة على الأقل"، معلنة "بداية الحلقة" مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90 في المئة.وأعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي عن وصول ظاهرة "إل نينيو".وعادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحا بعد عام من تطور الظاهرة، وبالتالي من المرجح أن يكون ملموسا أكثر في عام 2024.وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ، بيتيري تالاس، في بيان "إن وصول ظاهرة إل نينيو سيزيد بشكل كبير من احتمال تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة والتسبب في حرارة أشد في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات".وأضاف أن "إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن ظاهرة إل نينيو هو إشارة للحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل أن تستعد للحد من آثارها على صحتنا ونظامنا البيئي واقتصاداتنا".وإل نينيو هي ظاهرة مناخية تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرا، وترتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ.لكن الحلقة الحالية "تأتي في سياق مناخ تم تغييره بسبب الأنشطة البشرية"، على ما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.وفي ايار الماضي، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الفترة بين عامي 2023-2027 ستكون بالتأكيد الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض، في ظل التأثير المشترك لظاهرة إل نينيو والاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الغازات الملوثة.ويقدر أن هناك فرصة بنسبة 66 في المئة بأن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لحرارة سطح الأرض بمقدار 1,5 درجة مئوية المستوى المسجل ما قبل الثورة الصناعية لمدة عام واحد على الأقل بين عامي 2023 و2027.وترتبط ظاهرة إل نينيو بشكل عام بزيادة الأمطار في أجزاء من جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى. يمكن أن تسبب الجفاف الشديد في أستراليا وإندونيسيا وبعض المناطق في جنوب آسيا وأميركا الوسطى.(الحرة)