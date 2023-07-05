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فضيحة كبيرة... موظف مصرف اختلس الملايين فكم سرق من أموال المودعين؟

Lebanon 24
05-07-2023 | 05:14
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تجري نيابة أول المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية المصرية، تحقيقات موسعة في واقعة اختلاس مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية، مبالغ مالية من حسابات عملاء، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها على فترات.
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البداية كانت بقيام أحد المتضررين باكتشاف اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر اب 2022 حتى شباط 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ظهر أن الموظف المتهم "ا.ا" قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم. (العربية)
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