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كلب بحر يسرق لوحاً لركوب الأمواج!

Lebanon 24
05-07-2023 | 11:00
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انتشر مقطع فيديو مضحك لكلب البحر وهو يسرق لوح ركوب الأمواج من رجل قبالة ساحل كاليفورنيا.

ويظهر كلب البحر وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان راكب الأمواج يسبح بعيدًا.
 
وبمجرد أن تمكّن كلب البحر من الحصول على اللوح، بدأ بالسباحة بعيداً عن المكان، وهو يحمل اللوح في فمه، فيما حاول راكب الأمواج الإمساك به وإعادته إلى الشاطئ.

وفي الفيديو، يظهر راكب الأمواج وهو يحاول إبعاد كلب البحر عن اللوح، حيث قام برش الماء عليه محاولاً دفعه للخلف والتقدم نحو اللوح.

وعلى الرغم من جهود راكب الأمواج فإن كلب البحر بقي ثابتاً على اللوح، ولم يظهر أي علامات على الانزعاج أو الخوف. (العربية)
 
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