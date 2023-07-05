بطريقة بشعة.. قتل زوجته وألقى بنفسه من الطابق الثالث (فيديو)

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أقدم لاجئ سوري مقيم في النمسا على قتل زوجته بتوجيه عدة طعنات، ثم حاول الانتحار ملقيا بنفسه من شرفة منزله الواقعة في الطابق الثالث في البناية التي يسكنها بالعاصمة فيينا.وقالت وسائل إعلام محلية إن اللاجئ السوري يبلغ من العمر 35 سنة، وعثر عليه من قبل جيرانه ملقى به في فناء البناء الواقع بالحي السادس عشر في منطقة برونين ماركت، حيث بادر جيرانه فور العثور عليه بالتواصل مع الإسعاف التي حضرت على الفور رفقة الشرطة للتعامل مع الأمر.وخلال عمليات البحث والتحري عثرت الشرطة على جثة زوجة اللاجئ السوري في شقتها، بعد تعرضها للطعن في حين اختفى أطفالهما الثلاثة.ونقل المواطن السوري إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة حتى الآن علما أنه تم حجز سكين يعتقد أنه سلاح الجريمة.ورجحت الشرطة أن يكون اللاجئ المصاب هو من قتل زوجته البالغة من العمر 28 عاما، ومن ثم حاول الانتحار، واستبعدت في الوقت نفسه وجود طرف ثالث في الجريمة.