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منوعات
ما حقيقة تقديم لحوم حمير بهذه الفنادق؟
Lebanon 24
05-07-2023
|
15:15
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نفت محافظة البحر الأحمر ما نشر على مواقع إلكترونية و"التواصل الاجتماعي" بأن مشاجرة نشبت في أحد المنتجعات بالغردقة بسبب تقديم الفندق لحوم حمير للنزلاء، ليتبين عدم صحة هذا الأمر.
ونفى المستشار الاعلامي للمحافظة محمد مخلوف هذه المعلومات، مؤكداً أنه بمجرد تداول هذه الأنباء وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية وعلى رأسها الطب البيطري ومكتب وزارة السياحة، لفحص الواقعة والتأكد من سلامة اللحوم الموجودة في الفندق.
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وبعد ذلك، تبيّن أنها لحوم جاموس مجمدة مستوردة من الهند وتاريخ صلاحيتها ساري وصالحة للاستهلاك البشري، وأنه لا صحّة للرواية التي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لحم الحمير.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث ذكر المستشار الإعلامي أن المحافظ حنفي، لم يكتف بالاطمئنان على سلامة وصلاحية اللحوم المقدمة للنزلاء، وإنما قام بتكليف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير مكتب وزارة السياحة بالمحافظة، بالوقوف على ملابسات الحادث، حيث تبيّن أن المشاجرة جرت بين مستأجري بعض الشاليهات المباعة، والمملوكة ملكية خاصة لبعض الأشخاص والتي لا تتبع الفندق.
وأثناء تواجدهم داخل المطعم الرئيسي للفندق حدثت مشاجرة بينهم وتطورت إلى رفع الكراسي وتكسير جزء من الزجاج الخارجي للمطعم، أسفرت عن إصابة بعض العاملين بالمطعم بكدمات وجروح طفيفة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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