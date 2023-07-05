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مشوه الكولوسيوم الروماني يعتذر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-07-2023 | 23:20
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كتب رجل حفر الأحرف الأولى من اسمه واسم صديقته على جدار الكولوسيوم الروماني، الذي يبلغ عمره حوالي 2000 عام، رسالة اعتذار على أمل الحصول على صفقة تجنبه السجن، وفقا لنيويورك تايمز.

وجاء في رسالة الاعتذار التي كتبها الرجل إنه لم يكن يعرف أن الكولوسيوم "قديم جدا".
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وأضاف الرجل، إيفان دانيلوف ديميتروف (31) عاما في رسالة مؤرخة في 4 يوليو وموجهة إلى مكتب المدعي العام في روما وعمدة روما وبلدية روما إنه "فهم خطورة الفعل الذي ارتكبه" وقدم "اعتذاره القلبي والصادق للإيطاليين والعالم بأسره عن الضرر الذي لحق بالنصب التذكاري، الذي هو في الواقع تراث للبشرية جمعاء".

وظهر ديميتروف الشهر الماضي بعد أن صوره سائحون في روما وهو يخدش اسمه واسم حبيبته، هايلي، وتاريخ اليوم على جدار الكولوسيوم، مما أثار استياء واسع النطاق.

وكان الطوب الذي تم تشويهه في الواقع جزءا من جدار تم بناؤه خلال ترميم حدث في منتصف القرن 19 للنصب التذكاري، الذي أنشئ في القرن الأول الميلادي.

وتعرف ضباط الشرطة العسكرية الإيطالية على ديميتروف بعد أن قارنوا أسماء العاشقين بنزلاء الفنادق في روما.

وتعقب الضباط ديميتروف إلى إنجلترا، حيث يعيش هو وصديقته.

وقبل ثلاث سنوات، دفعت سلسلة من الحوادث المشرعين إلى تشديد العقوبات على تخريب التراث الثقافي الإيطالي.

وقد يتعرض ديميتروف إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو، لكن محاميه قال إنه يأمل في التوصل إلى صفقة تسمح لموكله بدفع غرامة بدون عقوبة في السجن.(الحرة) 
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