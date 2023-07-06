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حادث مروع بالسعودية... اليكم ما حصل

Lebanon 24
06-07-2023 | 02:00
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في مشهد مرعب، وثّقت كاميرا "داش كام" مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين في السعودية.

ووقع الحادث بين سيارة بيضاء مسرعة ومركبة أخرى فوق أحد الجسور في قرية عقدة في منطقة حائل (شمال السعودية).
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية الفيديو الذي يوثق الحادث.

ويظهر الفيديو المتداول، السيارة البيضاء وهي تسير بسرعة جنونية فتصطدم من الخلف بسيارة أخرى مما أدى لاشتعال النيران فيها ومقتل قائدها.

وأظهر المقطع لحظة اشتعال السيارة وصعود الدخان الكثيف من السيارة، وسط تجمع عدد كبير من السيارات لمحاولة مساعدة وإنقاذ قائدها، إلا أنه تبين لاحقاً أنه توفي داخل المركبة.(العربية) 
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