Advertisement

منوعات

حول العلاقة بين العائلة المالكة وناشر "ذا صن"... هذا ما اكده الأمير هاري

Lebanon 24
06-07-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1084685-638242226434456299.jpg
Doc-P-1084685-638242226434456299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصر الأمير هاري  على المضي قدماً في مقاضاة صحيفة بريطانية مملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوك، بدعوى اختراق هاتفه المحمول، وطلب من المحكمة العليا في لندن السماح له بالاستناد إلى ما وصفه "باتفاق سري" بين العائلة المالكة البريطانية وجهة النشر.
Advertisement

ويقاضي الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، مجموعة نيوز غروب نيوزبيبرز المملوكة لمردوك بسبب تصرفات غير قانونية متعددة بين منتصف التسعينيات وحتى عام 2016 تنسب إلى صحيفة ذا صن وصحيفة نيوز أوف ذا وورلد التي لم تعد تصدر حالياً.

وفي أبريل، سعت المجموعة، التي سوت أكثر من ألف دعوى قضائية تتعلق باختراق الهواتف على مدى العقد المنصرم، إلى إسقاط دعاوى أقامها الأمير هاري بذريعة أنه تأخر كثيراً في اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقال الأمير هاري إن سبب عدم رفعه دعوى حتى 2019 هو اتفاق بين قصر بكنغهام ومسؤولين بارزين بمجموعة مردوك على تأجيل أي دعاوى حتى الانتهاء من جميع قضايا اختراق الهواتف الأخرى المرفوعة على المجموعة. وتنفي المجموعة وجود مثل هذا الاتفاق.

وعمل محامو الأمير هاري الأربعاء على الاستناد للاتفاق المزعوم لإجهاض مسعى المجموعة لشطب القضية وقبول الاستماع لها في محاكمة تجرى في يناير، تتضمن شكوى مماثلة من الممثل البريطاني هيو غرانت.

ويقول الأمير هاري إن صحافيين من المجموعة أو محققين يعملون لصالحهم اعترضوا رسائل بريده الصوتي وحصلوا بطريق التحايل على معلومات خاصة مثل قيمة فواتير الهاتف المحمول وسجلات طبية، وهو أمر تنفيه المجموعة.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2023-07-06
00:00 | 2023-07-06
23:20 | 2023-07-05
23:00 | 2023-07-05
16:00 | 2023-07-05
15:15 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website