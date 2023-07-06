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منوعات
باجرام مطلق.. حرق زوجته وانهى حياتها
Lebanon 24
06-07-2023
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أصدرت محكمة بمقاطعة لندنديري في إيرلندا الشمالية، حكما بالسجن مدى الحياة، على توماس ريني، بعد إقراره ارتكاب جريمة قتل زوجته كاترينا، بحرقها حية في سيارتها سنة 2021.
وعلى ريني (61 عاما) قضاء 18 عاما في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج عنه.
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وقال القاضي أوهارا، الذي أصدر الحكم في محكمة بلفاست كراون يوم الأربعاء، "إنه أقل ما يستحقه بالنظر إلى ما فعله بزوجته".
وكان ريني قد قتل زوجته بطريقة وحشية بإغراقها بالبنزين، وإشعال النار فيها وهي جالسة في سيارتها.
ورغم الحروق الخطيرة التي غطت 90 في المئة من جسمها، نجت كاترينا من الموت في البداية، وأخبرت الشرطة بما حدث لها، مرجعة تصرف الزوج إلى الانتقام لطلبها الطلاق.
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فقد توفيت كاترينا لاحقا في المستشفى متأثرة بحروقها البليغة.
وأخضع ريني لتقييم خاص بالصحة العقلية، حيث تبين أنه يعاني من اكتئاب، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير كاف لعدم ممارسته ضبط النفس والمسؤولية عن أفعاله.(سكاي نيوز عربية)
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