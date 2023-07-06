Advertisement

منوعات

باجرام مطلق.. حرق زوجته وانهى حياتها

Lebanon 24
06-07-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1084692-638242238025440368.jpeg
Doc-P-1084692-638242238025440368.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة بمقاطعة لندنديري في إيرلندا الشمالية، حكما بالسجن مدى الحياة، على توماس ريني، بعد إقراره ارتكاب جريمة قتل زوجته كاترينا، بحرقها حية في سيارتها سنة 2021.

وعلى ريني (61 عاما) قضاء 18 عاما في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج عنه.
Advertisement

وقال القاضي أوهارا، الذي أصدر الحكم في محكمة بلفاست كراون يوم الأربعاء، "إنه أقل ما يستحقه بالنظر إلى ما فعله بزوجته".

وكان ريني قد قتل زوجته بطريقة وحشية بإغراقها بالبنزين، وإشعال النار فيها وهي جالسة في سيارتها.

ورغم الحروق الخطيرة التي غطت 90 في المئة من جسمها، نجت كاترينا من الموت في البداية، وأخبرت الشرطة بما حدث لها، مرجعة تصرف الزوج إلى الانتقام لطلبها الطلاق.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فقد توفيت كاترينا لاحقا في المستشفى متأثرة بحروقها البليغة.

وأخضع ريني لتقييم خاص بالصحة العقلية، حيث تبين أنه يعاني من اكتئاب، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير كاف لعدم ممارسته ضبط النفس والمسؤولية عن أفعاله.(سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2023-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:20 | 2023-07-05
23:00 | 2023-07-05
16:00 | 2023-07-05
15:15 | 2023-07-05
14:00 | 2023-07-05
11:36 | 2023-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website