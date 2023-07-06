26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب رسالة نصيّة... خسرت 42 ألف دولار من حسابها المصرفي!
Lebanon 24
06-07-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسرت امرأة من نيوزيلاندا في لحظات 42 ألف دولار، بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من البنك الذي تتبعه.
وفي التفاصيل، تلقت رسالة وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها المصرفي، وعلى الفور رأت أمام عينيها تحويل المبلغ المالي من الحساب.
Advertisement
وقالت إنها تلقت رسالة نصية من بنك نيوزيلندا تقول "يرجى فقط التأكيد على أن جهازًا آخر تم إضافته إلى حسابك".
عقب ذلك، اتصلت بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل.
بعد صدمتها المدوية، اعتبرت أن مصرفها قد تخلى عنها في الأزمة، بعدما أبلغها عقب 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
14:56 | 2023-07-05
05/07/2023 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدٌ عربيّ 15 بالمئة من سكانه مليونيرات.. إليكم الترتيب العالمي
Lebanon 24
بلدٌ عربيّ 15 بالمئة من سكانه مليونيرات.. إليكم الترتيب العالمي
16:00 | 2023-07-05
05/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم
Lebanon 24
حادثة القرنة السوداء: مصدر طبي عسكري يحسم
01:30 | 2023-07-06
06/07/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
Lebanon 24
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
06:44 | 2023-07-06
06/07/2023 06:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أحداث الجنوب اليوم.. هكذا بدأت الضربات الإسرائيلية وفيديوهات ترصد القصف
Lebanon 24
تفاصيل أحداث الجنوب اليوم.. هكذا بدأت الضربات الإسرائيلية وفيديوهات ترصد القصف
05:31 | 2023-07-06
06/07/2023 05:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:11 | 2023-07-06
الجواب مفاجئ.. متى يتناول المليونير برايان جونسون وجبته الأخيرة في اليوم؟
12:05 | 2023-07-06
بعد نحو 7 ساعات.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بالسعودية
09:15 | 2023-07-06
وفاة رجل بسبب الحرارة في أحد المنتزهات.. ماذا حصل؟
08:00 | 2023-07-06
فقدت أعصابها في المطار... راكبة تنفجر غضباً على العمال شاهدوا بالفيديو ما جرى
07:00 | 2023-07-06
بالدموع.. والدة بطل العالم "للكونغ فو" تعرض ذهبية ابنها للبيع لهذا السبب!
06:44 | 2023-07-06
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
06/07/2023 19:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
06/07/2023 19:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
06/07/2023 19:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact