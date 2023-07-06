بسبب رسالة نصيّة... خسرت 42 ألف دولار من حسابها المصرفي!

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خسرت امرأة من نيوزيلاندا في لحظات 42 ألف دولار، بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من البنك الذي تتبعه.وفي التفاصيل، تلقت رسالة وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها المصرفي، وعلى الفور رأت أمام عينيها تحويل المبلغ المالي من الحساب.وقالت إنها تلقت رسالة نصية من بنك نيوزيلندا تقول "يرجى فقط التأكيد على أن جهازًا آخر تم إضافته إلى حسابك".عقب ذلك، اتصلت بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل.بعد صدمتها المدوية، اعتبرت أن مصرفها قد تخلى عنها في الأزمة، بعدما أبلغها عقب 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا. (العربية)