Advertisement

منوعات

بسبب رسالة نصيّة... خسرت 42 ألف دولار من حسابها المصرفي!

Lebanon 24
06-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1084833-638242473877627464.jpg
Doc-P-1084833-638242473877627464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسرت امرأة من نيوزيلاندا في لحظات 42 ألف دولار، بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من البنك الذي تتبعه.

وفي التفاصيل، تلقت رسالة وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها المصرفي، وعلى الفور رأت أمام عينيها تحويل المبلغ المالي من الحساب.
Advertisement

وقالت إنها تلقت رسالة نصية من بنك نيوزيلندا تقول "يرجى فقط التأكيد على أن جهازًا آخر تم إضافته إلى حسابك".

عقب ذلك، اتصلت بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل.

بعد صدمتها المدوية، اعتبرت أن مصرفها قد تخلى عنها في الأزمة، بعدما أبلغها عقب 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:11 | 2023-07-06
12:05 | 2023-07-06
09:15 | 2023-07-06
08:00 | 2023-07-06
07:00 | 2023-07-06
06:44 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website