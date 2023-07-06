إكتشاف كنز قيمته أكثر من نصف مليون دولار داخل بطن حوت!

اكتشف خبير مختص في علم الأمراض كنزا تبلغ قيمته 544 ألف دولار داخل بطن حوت نافق، وذلك بعدما جرفته الأمواج إلى شاطئ في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية.

وقال موقع "greekreporter" إن أحدا لم يتوقع وجود حجر من العنبر قطره يتراوح بين 50 إلى 60 سم ووزنه يصل إلى 9.5 كيلوغرام داخل بطن الحوت.

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وعلى الرغم من صعوبة إجراء تشريح ما بعد النفوق بسبب الأمواج العاتية وتصاعد المد، إلا أن رئيس معهد صحة الحيوان والأمن الغذائي بجامعة لاس بالماس، أنطونيو فرنانديز رودريغيز، كان متحمسا لاكتشاف سبب نفوق الحوت، لكنه شك في وجود مشكلة هضمية، ما دفعه لفحص قولون الحوت، وشعر بوجود شيء محشور في جزء من الأمعاء، ليُفاجأ بهذا الكنز.

ورغم أن الجميع كانوا يشاهدونه عندما عاد إلى الشاطئ، إلا أنهم لم يكونوا يدركون أنه يحمل العنبر، وهي مادة نادرة، تُعرف في كثير من الأحيان بـ"الذهب العائم"، وقد كانت بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لصانعي العطور على مدى قرون، وكان العنبر الذي يحمله فرنانديز رودريغيز في يديه، تقدر قيمته بـ544175 دولارا. (سبوتنيك)