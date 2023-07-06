Advertisement

منوعات

إكتشاف كنز قيمته أكثر من نصف مليون دولار داخل بطن حوت!

Lebanon 24
06-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1084837-638242477274430316.jpg
Doc-P-1084837-638242477274430316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف خبير مختص في علم الأمراض كنزا تبلغ قيمته 544 ألف دولار داخل بطن حوت نافق، وذلك بعدما جرفته الأمواج إلى شاطئ في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية.
وقال موقع "greekreporter" إن أحدا لم يتوقع وجود حجر من العنبر قطره يتراوح بين 50 إلى 60 سم ووزنه يصل إلى 9.5 كيلوغرام داخل بطن الحوت.
Advertisement

وعلى الرغم من صعوبة إجراء تشريح ما بعد النفوق بسبب الأمواج العاتية وتصاعد المد، إلا أن رئيس معهد صحة الحيوان والأمن الغذائي بجامعة لاس بالماس، أنطونيو فرنانديز رودريغيز، كان متحمسا لاكتشاف سبب نفوق الحوت، لكنه شك في وجود مشكلة هضمية، ما دفعه لفحص قولون الحوت، وشعر بوجود شيء محشور في جزء من الأمعاء، ليُفاجأ بهذا الكنز.
ورغم أن الجميع كانوا يشاهدونه عندما عاد إلى الشاطئ، إلا أنهم لم يكونوا يدركون أنه يحمل العنبر، وهي مادة نادرة، تُعرف في كثير من الأحيان بـ"الذهب العائم"، وقد كانت بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لصانعي العطور على مدى قرون، وكان العنبر الذي يحمله فرنانديز رودريغيز في يديه، تقدر قيمته بـ544175 دولارا. (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-07-06
14:00 | 2023-07-06
12:11 | 2023-07-06
12:05 | 2023-07-06
11:00 | 2023-07-06
09:15 | 2023-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website