28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
35
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!
Lebanon 24
06-07-2023
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت طفلة مغربية عقب تعرضها للدغة عقرب في مدينة تاكلفت التابعة لإقليم أزيلال وسط البلاد.
ولفظت الطفلة البالغة 6 سنوات لفظت أنفساها الأخيرة في المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب سام.
ودعا المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بأزيلال، الجهات المعنية إلى توفير اللقاحات المقاومة للدغات الأفاعي والحشرات السامة بالمراكز الصحية التابعة للمنطقة.
Advertisement
كما شدد على أهمية توفير سيارات إسعاف ملائمة لتضاريس المنطقة وذلك في سبيل نقل المصابين بشكل أسرع إلى أقرب مركز صحي.
كذلك طالب بتنظيم حملات توعوية حول خطورة الحشرات السامة وكيفية التعامل حال الإصابة بلدغاتها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
Lebanon 24
كلب ينهش صاحبه حتى الموت.. هذا ما حصل في الدكوانة (صور)
11:58 | 2023-07-05
05/07/2023 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
Lebanon 24
قتيلان في برج البراجنة والتوتر يسود في المنطقة.. وفيديو متداول للقاتل المشتبه به (صور)
12:28 | 2023-07-05
05/07/2023 12:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
Lebanon 24
تحرش بفتاتين قاصرتين.. رمى الاولى في هذه المنطقة واغتصب الثانية
14:56 | 2023-07-05
05/07/2023 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما
Lebanon 24
تعميمان لحاكم مصرف لبنان... هذا ما جاء فيهما
08:57 | 2023-07-05
05/07/2023 08:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمّ لستة أطفال تُقتل رمياً بالرصاص... من قتل الشابة روعة؟
Lebanon 24
أمّ لستة أطفال تُقتل رمياً بالرصاص... من قتل الشابة روعة؟
10:10 | 2023-07-05
05/07/2023 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2023-07-06
فقدت أعصابها في المطار... راكبة تنفجر غضباً على العمال شاهدوا بالفيديو ما جرى
07:00 | 2023-07-06
بالدموع.. والدة بطل العالم "للكونغ فو" تعرض ذهبية ابنها للبيع لهذا السبب!
05:00 | 2023-07-06
حول العلاقة بين العائلة المالكة وناشر "ذا صن"... هذا ما اكده الأمير هاري
02:00 | 2023-07-06
حادث مروع بالسعودية... اليكم ما حصل
00:00 | 2023-07-06
باجرام مطلق.. حرق زوجته وانهى حياتها
23:20 | 2023-07-05
مشوه الكولوسيوم الروماني يعتذر... اليكم التفاصيل
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
06/07/2023 15:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
06/07/2023 15:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
06/07/2023 15:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact