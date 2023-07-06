عقرب سام قتل إبنة الـ6 سنوات... لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى!

توفيت طفلة مغربية عقب تعرضها للدغة عقرب في مدينة تاكلفت التابعة لإقليم أزيلال وسط البلاد.



ولفظت الطفلة البالغة 6 سنوات لفظت أنفساها الأخيرة في المستشفى بعد تعرضها للدغة عقرب سام.

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ودعا المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بأزيلال، الجهات المعنية إلى توفير اللقاحات المقاومة للدغات الأفاعي والحشرات السامة بالمراكز الصحية التابعة للمنطقة.كما شدد على أهمية توفير سيارات إسعاف ملائمة لتضاريس المنطقة وذلك في سبيل نقل المصابين بشكل أسرع إلى أقرب مركز صحي.كذلك طالب بتنظيم حملات توعوية حول خطورة الحشرات السامة وكيفية التعامل حال الإصابة بلدغاتها. (العربية)