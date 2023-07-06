بعد نحو 7 ساعات.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام بالسعودية





وذكرت "واس" أن العملية تمت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض.

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وإحسان وبسام طفلان سوريان ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.



وبحسب "واس"، فقد تمت العملية إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.



وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية إنها أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم.



وأضاف أن العملية تحمل رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية. تمكن فريق جراحي سعودي في الرياض، الخميس، من فصل التوأم السيامي السوري (إحسان وبسام)، في عملية استغرقت 7 ساعات ونصف الساعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وذكرت "واس" أن العملية تمت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض.وإحسان وبسام طفلان سوريان ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.وبحسب "واس"، فقد تمت العملية إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية إنها أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم.وأضاف أن العملية تحمل رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية.

وأوضح أن التوأم إحسان يعد متطفلا على أخيه بسام، نظرا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية).



كما يعاني إحسان من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء، وفقا للربيعة.



ولذلك، يرى الفريق الطبي بالنسبة إحسان أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير في أعضائه، كما يقول الربيعة الذي أشار إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم بسام، الذي وصف وضعه بالمستقر. (سكاي نيوز عربية)