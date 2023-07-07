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دب يقتحم أحد المنازل في أميركا... هذا ما حصل

Lebanon 24
07-07-2023 | 02:00
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وثقت كاميرا مراقبة، هجوما من دب أسود على كلبين كانا متواجدين برفقة صاحبهما في أحد المنازل بنيوجيرسي بالولايات المتحدة.

ووفق جوزيف دامياني فإنه سمع نباح الكلبين في الخارج، الأمر الذي جعله يخرج للتحقق من سبب ذلك.
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وأضاف دامياني أنه تفاجأ لدى رؤية دب يهاجم الكلبين ويحاول اللحاق بهما إلى داخل المنزل، حسبما أوردت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وذكرت شيرلي صديقة دامياني أنها تمكنت من إغلاق الباب بوجه الدب بصعوبة، بعدما نجح الكلبان في الدخول.

وأوضحت شيرلي: "كان الدب يدفع بقوة، وكافحت حتى أغلقت الباب".

وأبلغ مسؤولو الحياة البرية دامياني وشيرلي أن الدب قد يكون انجذب للمنزل بسبب الأغذية التي كانوا يضعونها من أجل الحيوانات كالقطط والكلاب والطيور.(سكاي نيوز عربية) 
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