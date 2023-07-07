عمره 39 عاماً ويتقاضى راتباً خيالياً... تعرفوا على "كيوي كامارا"

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الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً ليسوا جميعاً في شركات التكنولوجيا الكبرى.يتفوق الرؤساء التنفيذيون في "Pinterest" و"Peloton" و"Hertz" في المكافآت عن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وفقاً لتحليل جديد نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".وتستند القائمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً لعام 2022، إلى بيانات من "C-Suite Comp" - وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب تعويضات المديرين التنفيذيين فيما يقرب من 4000 شركة أميركية متداولة علناً. ويتضمن ترتيبهم رواتب المديرين التنفيذيين والمكافآت والامتيازات وخيارات الأسهم، من بين عوامل أخرى.وغالباً ما يتلقى الرؤساء التنفيذيون الأسهم أو الخيارات المقيدة كجزء كبير من تعويضاتهم، والتي يمكن أن تتقلب قيمتها، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".وأظهرت القائمة انخفاض متوسط الأجر لقادة شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 14.5 مليون دولار العام الماضي، انخفاضاً من 14.7 مليون دولار في عام 2021. وبالمقارنة، في عام 2022، حصل العامل الأميركي العادي على حوالي 56 ألف دولار، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.وتصدّر الرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون"، ستيفن شوارزمان، قائمة القادة الأعلى أجراً بحزمة تعويضات إجمالية قدرها 253 مليون دولار. بينما حصل الرئيس التنفيذي التالي في القائمة، سوندار بيتشاي، من "ألفابيت"، الشركة الأم لشركة "غوغل"، على 226 مليون دولار في عام 2022.وفيما يلي مقدار التعويضات التي تقاضها الرؤساء التنفيذيون العشرة الأعلى أجراً في الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2022:1. ستيفن شوارزمان، بلاكستونإجمالي التعويضات: 253 مليون دولار2. سوندار بيتشاي، ألفابيتالتعويضات الاجمالية: 226 مليون دولار3. ستيفن شير، هيرتزالتعويضات الاجمالية: 182 مليون دولار4. باري مكارثي، بيلوتونالتعويضات الاجمالية: 168 مليون دولار5. مايكل رابينو، "Live Nation"التعويضات الاجمالية: 139 مليون دولار6. سافرا كاتز، أوراكلالتعويضات الاجمالية: 138 مليون دولار7. دوغلاس إنغرام، Sarepta Therapeuticsالتعويضات الاجمالية: 125 مليون دولار8. بيل ريدي، بينتيريستالتعويضات الاجمالية: 123 مليون دولار9. كيوي كامارا، ديسكو سي إسالتعويضات الاجمالية: 110 مليون دولار10. تيم كوك، شركة أبلإجمالي التعويضات: 99 مليون دولاربالنسبة لبيل ريدي، الذي تولى رئاسة شركة Pinterest في يونيو 2022، جاء حوالي 101 مليون دولار من راتبه في خيارات الأسهم، والتي تم منحها فيما يتعلق بتعيينه العام الماضي، وفقاً لتقارير وول ستريت جورنال. وقالت متحدثة باسم Pinterest للصحيفة إن "ريدي" لا ينبغي أن يحصل على أي أسهم إضافية في السنوات الأربع الأولى من العمل.بينما كانت، سافرا كاتز من أوراكل هي المرأة الوحيدة من بين أعلى 10 قادة للشركات من حيث الأجر، على الرغم من أن نصيب النساء من الرؤساء التنفيذيين في Fortune 500 بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022.فيما يعد كيوي كامارا، البالغ من العمر 39 عاماً، الشاب الوحيد في القائمة والذي أسس شركة قيمتها لا تزيد عن 500 مليون دولار، ولكنه يتقاضى أجراً أعلى من الرئيس التنفيذي لشركة "أبل".ولكن تعويضات كامارا، تأتي بواقع 500 ألف دولار فقط من الراتب، والباقي من خيارات الأسهم، والتي يستحقها عند وصول السهم إلى مستويات محددة بحلول عام 2032.(العربية)