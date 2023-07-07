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منوعات
عامل تنظيف يدمر نتائج 25 عاما من البحث العلمي... اليكم ما حصل
Lebanon 24
07-07-2023
|
08:00
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أعلن معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في الولايات المتحدة أن عامل التنظيف المكلف بتنظيف المختبرات دمر نتائج 25 عاما من البحث العلمي.
وتشير CNN إلى أن عامل التنظيف المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين المعهد، سمع "إشارات إنذار مزعجة" من آلة التجميد فقرر إيقافها كانت تحتوي على مستنبتات خلايا لا تقدر بثمن وعينات للبحث العلمي.
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ووفقا لمصدر في المعهد، تخزن في هذا المختبر بيانات ونتائج علمية لأكثر من 20 عاما من البحث. وأي تغير بسيط في درجات الحرارة حتى بمقدار 3 درجات من شأنه أن يلحق أضرارا كارثية في العينات الموجودة في الآلة.
وقد اكتشف الباحثون أن الجزء الأكبر من المواد العلمية دمر تماما بسبب ارتفاع درجة الحرارة من ناقص 44 درجة مئوية إلى ناقص 3.5 درجة مئوية.
وقد رفعت إدارة المعهد دعوى قضائية ضد شركة التنظيف، حيث تقدر الأضرار التي لحقت بالمعهد بأكثر من مليون دولار.(mail.ru)
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