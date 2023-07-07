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منوعات
جريمة مروّعة.. قتلت زوجها بطريقة بشعة وهكذا تخلّصت من الجثة!
Lebanon 24
07-07-2023
|
01:40
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قبضت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، على متهمة بقتل زوجها وشخص مأجور ساعدها بعد 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.
وذكرت الوكالة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن "مفارز وكالة الاستخبارات استنفرت جهودها الاستخبارية والفنية، وذلك بعد حادثة العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب النفايات".
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وأضاف البيان: "تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات، وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات من القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمتكونة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور".
واختتم بالقول إنه "وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي، وقد اُحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
وكانت مواقع إخبارية عراقية قد تداولت يوم الأربعاء، خبرا عن العثور على جثة رجل عليها آثار إطلاق نار داخل حقيبة سفر مرمية في إحدى الساحات بمنطقة الأمين شرقي بغداد. (سكاي نيوز)
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