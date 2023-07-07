مطاردة طبيب داخل غرفة العمليّات... إليكم تفاصيل هذه الحادثة المرعبة التي شهدها مستشفى

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شهد مستشفى للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب في مصر اقتحام سيدة لغرفة العمليات بطفاية حريق، بحثا عن الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع.وطلبت السيدة استعادة المبلغ المدفوع في العملية بسبب فشل الجراحة.وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، إلى المكان، وتبيّن أن السيدة أثارت الشغب داخل المستشفى وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، وتم اصطحابها إلى قسم "أول أكتوبر" لاستكمال التحريات. (العربية)