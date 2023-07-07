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كارثة.. عامل نظافة دمر 20 عاماً من بحث علمي!

Lebanon 24
07-07-2023 | 14:00
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في موقف كارثي، أعلن معهد العلوم التطبيقية في الولايات المتحدة أن عاملاً مكلفاً بتنظيف المختبرات دمر نتائج 20 عاما من البحث العلمي في المختبر.

وفي التفاصيل، سمع عامل التنظيف "إشارات إنذار مزعجة" من ثلاجة كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر إيقافها، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".
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وتوضح إحدى اللافتات على باب الثلاجة كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.

من جانبهم، قال محامون إن العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت "غير قابلة للإنقاذ"، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار. (العربية)
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