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"احتضن والده لحمايته من النار".. نهاية حزينة لمصري ونجله

Lebanon 24
08-07-2023 | 00:21
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شهدت محافظة القليوبية شمالي القاهرة واقعة حزينة، لقي فيها أب ونجله مصرعهما وهما يحتضنان بعضهما داخل النيران، خلال حريق شب بمطعم صغير "للفول والطعمية"، حيث كانا يعملان.
وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا، بنشوب حريق ضخم في مطعم بمنطقة القيثارية بمركز قها، وأن النيران احتجزت صاحب المطعم ونجله في الداخل.
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وحضرت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق، لكن تم العثور على الأب والابن ميتين بفعل النيران والأدخنة.


وقال ناصر كامل، من سكان منطقة القيثارية التي شهدت الحريق، إن "النيران بدأت من باب المطعم حيث كانت مقلاة الزيت تعمل، وفجأة انفجر المنظم الخاص بأنبوب الغاز فنتج عنه اشتعال نيران ضخمة بشكل سريع".

وتابع لموقع "سكاي نيوز عربية": "غمرت ستارة من النيران الضخمة باب المطعم، بينما كان الأب صاحب المطعم ونجله بالداخل يجهزان عجينة الطعمية (الفلافل) استعدادا لطهيها في المقلاة التي اشتعلت. لهذا السبب لم يتمكن الاثنان من الخروج، وكذلك لم يستطع الأهالي الدخول لإنقاذهما".

من جانبه، أوضح شاهد عيان آخر يدعى وجدي نبهان، أن الأب يدعى رضا عبد البديع (60 عاما)، ونجله أحمد (29 عاما)، وتم العثور عليهما ميتين داخل المطعم بعدما تمكنت أجهزة الدفاع المدني من إخماد الحريق.

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأب كان جالسا على الأرض في المكان المخصص لتجهيز الطعام، بينما كان ابنه يحتضنه لحمايته من النيران، لذلك كان الأخير الأكثر تضررا من النيران".

واستطرد: "التهمت النيران ظهر الابن بشكل شبه كامل، لأنها كانت قادمة من خلفه".

وقال: "ما زاد من المأساة أن الابن الأصغر كان خارج المطعم وقت الحريق، ولم يتمكن من إنقاذ والده وشقيقه الأكبر، وكان يصرخ في الشارع لتجميع الأهالي لإنقاذهما".
 
وتم نقل جثتي الأب ونجله لمشرحة مستشفى قها المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة. (سكاي نيوز)
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