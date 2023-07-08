بدأت عبر لعبة "ببجي".. نهاية غير متوقعة لأشهر قصة حب بين باكستانية وهندي! (صورة)

أثارت قصة حب شابة باكستانية وشاب هندي، اهتماما واسعا في البلدين، خاصة مع نهايتها غير المتوقعة.



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وخلال سفرهما بالحافلة إلى بالابجاره في هاريانا، اعترضت الشرطة الزوجين، ثم تم نقلهما إلى نويدا للتحقيق. وفي التفاصيل، التقت سيما غلام حيدر، 27 عاما، بساشين مينا، 22 عاما، خلال منصة الألعاب الافتراضية "ببجي" منذ عامين، وسافرت الشابة مؤخرا إلى الهند حتى تتمكن من العيش مع حبيبها.وخلال سفرهما بالحافلة إلى بالابجاره في هاريانا، اعترضت الشرطة الزوجين، ثم تم نقلهما إلى نويدا للتحقيق.

وأثناء الاستجواب، كشفت سيما أنها باعت منزل والديها في خيربور بمقاطعة السند لتمويل رحلتها إلى الهند والزواج من مينا.







وقالت الشرطة إن سيما دخلت الهند بشكل غير قانوني في أيار مع أطفالها الأربعة، وكانوا يقيمون مع مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أوتار براديش الشمالية، لأكثر من شهر.



وتم القبض على الزوجين يوم الثلاثاء الماضي، وقضت محكمة بسجنهما احتياطيا لمدة 14 يوما صحبة الأطفال. وقالت الشرطة إن سيما دخلت الهند بشكل غير قانوني في أيار مع أطفالها الأربعة، وكانوا يقيمون مع مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أوتار براديش الشمالية، لأكثر من شهر.وتم القبض على الزوجين يوم الثلاثاء الماضي، وقضت محكمة بسجنهما احتياطيا لمدة 14 يوما صحبة الأطفال.

وأخبر الزوجان الصحفيين أنهما يريدان الزواج والعيش معا. وتقول الشرطة إنها تجري تحقيقا مفصلا في القضية. (روسيا اليوم)