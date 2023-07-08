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حادثة مرعبة في الملاهي.. سقوط لعبة "المنخل" والإصابات بالغة!

Lebanon 24
08-07-2023 | 08:00
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أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط لعبة داخل ملاهي، أثناء تواجد الضحايا فيها في محافظة الدقهلية بمصر.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، حول سقوط لعبة داخل ملاهي للألعاب الترفيهية، حيث تحدث عن وجود جرحى ومصابين، ليتوجه ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
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وأظهر الفحص سقوط لعبة "المنخل" خلال تشغيلها لعدم توفر شروط السلامة والأمان، حيث سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص ما أسفر عن اصابة 9 منهم بإصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، فيما نقل المصابون إلى مستشفيات الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة وجمصة المركزي.
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