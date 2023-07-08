إكتشاف نوع جديد من الضفادع.. ظهره شوكي وفمه كبير جداً (صورة)

Advertisement

إكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الضفادع في محمية داخل غابة مركزية في البيرو، يتميز بفم كبير جداً.وذكرت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في البيرو (سيرنانب) أن النوع الجديد من الضفادع يسمى بـ"أوستيوسيفالس فاسكيزي" (Osteocephalus vasquezi).وأشارت الهيئة في بيان إلى أن "متنزه ياناشاغا شيميلن الوطني الواقع في منطقة باسكو شهد اكتشافاً علمياً حديثاً يتمثل في العثور على نوع جديد من الضفادع".ويتميز هذا النوع من الضفادع بظهر شوكي فيما ينتمي إلى سلالة "أوستيوسيفالس" التي تعيش في المتنزه الطبيعي الواقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون وسط غابة البيرو.كما يتميّز "ببطن ذي لون كريمي وفم كبير جداً وبقع بنية منتشرة على جلده".وأوضح العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة "أوستيوسيفالس ميميتيكس" التي تعيش في جبال الأنديز البيروفية ضمن نظام إيكولوجي خاص بالغابات المطيرة الجبلية.