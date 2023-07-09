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حادث مأساوي.. شقيقان يلقيان حتفهما غرقا في حفرة مائية

Lebanon 24
09-07-2023 | 05:00
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لقي شقيقان في السعودية حتفهما بعد غرقهما في حفرة مائية، في حادث مأساوي متكرر بالمملكة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الحادث وقع في محافظة القريات شمالي المملكة، وقالت إن هذه الحوادث تتكرر باستمرار، في ظل غياب غياب الرقابة والمحاسبة.
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وأضافت "توفي الشقيقان هاني ووسيم، وهما لا يتجاوزان 15 عاما، وذلك في إحدى الحفر الممتلئة بمياه السيول".

ونقلت الإخبارية عن شاهد عيان قوله إن والدهما استنجد بمجموعة من الشبان وطلب المساعدة لإنقاذ أبنائه، لكن قدرهما كان الغرق في الحفرة.

وأوضحت أنهما كانا يلعبان "بجوار سكة القطار الحديدية في القريات"، وأرجعت سبب امتلاء الحفرة بالمياه إلى "تخلف أعمال الحفر في المنطقة".

المصدر: الحرة
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