سائق قطار يتجنّب كارثة.. شاهدوا ما حصل (فيديو)

استطاع سائق قطار في أوغندا اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، بعدما أوقف محرك القطار وسحب الفرامل إثر اكتشافه أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وتناقلت معلومات عن أن هذا المشهد لم يحدث من قبل.



وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القطار وقد توقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة.



في حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص لغرض بيعها، أشار آخرون إلى أن التراب دفنها، من دون إعلان رسمي من السلطات يشرح ما حدث.

في منظر وُصف بأنه لم يحدث من قبل…



قائد قطار في أوغندا يوقف محرك القطار ويسحب الفرامل بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، البعض قال إن اللصوص سرقوها لغرض بيعها وآخرون قالوا أن التراب دفنها .pic.twitter.com/wmZHx7dudf — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 8, 2023 Advertisement