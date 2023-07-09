سائق قطار يتجنّب كارثة.. شاهدوا ما حصل (فيديو)

في منظر وُصف بأنه لم يحدث من قبل…
قائد قطار في أوغندا يوقف محرك القطار ويسحب الفرامل بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، البعض قال إن اللصوص سرقوها لغرض بيعها وآخرون قالوا أن التراب دفنها .pic.twitter.com/wmZHx7dudf
— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 8, 2023
في منظر وُصف بأنه لم يحدث من قبل…
قائد قطار في أوغندا يوقف محرك القطار ويسحب الفرامل بعدما اكتشف أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، البعض قال إن اللصوص سرقوها لغرض بيعها وآخرون قالوا أن التراب دفنها .pic.twitter.com/wmZHx7dudf