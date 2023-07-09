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سائق قطار يتجنّب كارثة.. شاهدوا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2023 | 08:00
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استطاع سائق قطار في أوغندا اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، بعدما أوقف محرك القطار وسحب الفرامل إثر اكتشافه أن سكة الحديد المتبقية قد اختفت بالكامل، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتناقلت معلومات عن أن هذا المشهد لم يحدث من قبل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القطار وقد توقف في منتصف الطريق وسط ذهول المارة.

في حين لفتت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديد قد اختفت بعدما سرقها لصوص لغرض بيعها، أشار آخرون إلى أن التراب دفنها، من دون إعلان رسمي من السلطات يشرح ما حدث.
 
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