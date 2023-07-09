هرّة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق 23

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نجت هرة صغيرة من موت محتم بعد سقوطها من الطابق 23 في مبنى سكني في حي أوكتيابرسكي بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.وأفادت وسائل إعلام محلية أن الهرة سقطت على سيارة نيسان متوقفة وكسرت فتحة سقف زجاجية وهبطت على مقاعد السيارة.ووجد شهود عيان القطة الخائفة مختبئة تحت مقعد السائق، مؤكدين أن الهرة أصيبت بجروح لكنها بقيت على قيد الحياة. (روسيا اليوم)