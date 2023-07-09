Advertisement

منوعات

دبابير عدوانية تنتشر في بريطانيا... ما القصة؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1085783-638245233550436665.jpg
Doc-P-1085783-638245233550436665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت الدبابير الآسيوية ضجة كبيرة في حانات عدد من مناطق المملكة المتحدة، بعد أن زاد عددها خلال السنوات الأخيرة بمقدار ثلاثة أضعاف.


وتشير DailyStar إلى أن الدبابير الآسيوية ((Vespa velutina، يمكن أن تلحق أضرارا ليس فقط بالحشرات المحلية بل وبالبشر أيضا.
Advertisement


وتظهر هذه الدبابير بجانب البشر دائما وأصبحت مدمنة على الكحول وتحب الحلويات، وفي الطقس الحار تزداد روائح الجعة والنبيذ والشمبانيا.

ويقول فرنسيس راسل الخبير في الدبابير الآسيوية: "تظهر الدبابير في الحفلات الصيفية وأماكن الشوي والحانات الصيفية. وهذه الدبابير عدوانية جدا. لذلك فإن التنوع البيولوجي هنا مهدد. أي أنها ستقضي على نحل العسل والفراشات والدبابير المحلية".

ويعتقد أن الدبابير الآسيوية وصلت إلى بريطانيا عام 2004 مع شحنة من الأواني الخزفية، ومن ثم انتشرت في معظم أنحاء اوروبا. وتكمن خطورة هذه الحشرات في أنها تهاجم كل من يقترب من أعشاشها. مع العلم أن لدغتها مؤلمة جدا يمكن أن تسبب صدمة تآقية وقد تؤدي إلى الوفاة.

وقد اكتشف العلماء مؤخرا أن الدبابير تعتمد على الروائح لتجد طريقها إلى عشها، وخاصة عندما تكون العلامات المرئية متعارضة.
(mail.ru)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:11 | 2023-07-09
14:00 | 2023-07-09
11:00 | 2023-07-09
10:14 | 2023-07-09
08:00 | 2023-07-09
05:00 | 2023-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website