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قصة حب بدأت عبر لعبة "ببجي" الشهيرة... كيف انتهت؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 23:00
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أثارت قصة حب شابة باكستانية وشاب هندي التقيا عبر لعبة "ببجي" الشهيرة على الإنترنت، اهتماما واسعا في البلدين، خاصة مع نهايتها غير المتوقعة.

والتقت سيما غلام حيدر، 27 عاما، بساشين مينا، 22 عاما، خلال منصة الألعاب الافتراضية منذ عامين، وسافرت الشابة مؤخرا إلى الهند حتى تتمكن من العيش مع حبيبها.
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القبض على سيما ومينا
وخلال سفرهما بالحافلة إلى بالابجاره في هاريانا، اعترضت الشرطة الزوجين. ثم تم نقلهما إلى نويدا للتحقيق. وأثناء الاستجواب، كشفت سيما أنها باعت منزل والديها في خيربور بمقاطعة السند لتمويل رحلتها إلى الهند والزواج من مينا.

مينا وسيما
وقالت الشرطة إن سيما دخلت الهند بشكل غير قانوني في مايو مع أطفالها الأربعة، وكانوا يقيمون مع مينا في مدينة نويدا الكبرى بولاية أوتار براديش الشمالية، لأكثر من شهر.

وتم القبض على الزوجين يوم الثلاثاء الماضي، وقضت محكمة بسجنهما احتياطيا لمدة 14 يوما صحبة الأطفال. وأخبر الزوجان الصحفيين أنهما يريدان الزواج والعيش معا. وتقول الشرطة إنها تجري تحقيقا مفصلا في القضية.(thestatesman)

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