ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الشرفة!

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أم ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الطابق الثاني للتخلص من بكائها المستمر.

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واستجوبت أجهزة الأمن خالة الطفلة، التي اتهمت شقيقتها بإلقاء طفلتها، من الطابق الثاني بحجة كثرة صراخها وبكائها المستمر، وتسببها في إزعاجها.وتقرر إحالة الأم إلى النيابة التي كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة. (العربية)