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ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الشرفة!

Lebanon 24
10-07-2023 | 09:37
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أم ألقت طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات من الطابق الثاني للتخلص من بكائها المستمر.

واستجوبت أجهزة الأمن خالة الطفلة، التي اتهمت شقيقتها بإلقاء طفلتها، من الطابق الثاني بحجة كثرة صراخها وبكائها المستمر، وتسببها في إزعاجها.
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وتقرر إحالة الأم إلى النيابة التي كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة. (العربية)
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