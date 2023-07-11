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منوعات
ثمرة جديدة تدعى "بطيخ الليمون"... هكذا تم تطويرها
Lebanon 24
11-07-2023
|
02:33
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طورت إحدى الشركات اليابانية نوعا من البطيخ حمل اسم "Lemon Melon"، يجمع بين حلاوة ورائحة البطيخ مع حموضة الليمون الخفيفة.
وقضت شركة البستنة اليابانية "سنتوري فلاورز" 5 سنوات لتطوير هذا النوع، وجربت عددا من العوامل بما في ذلك طرق الزراعة وأوقات الحصاد.
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وجاءت الثمرة بشكل دائري مغلفة بقشر البطيخ لكن دون خطوط طولية ولونها الداخلي قريب للأبيض.
يوجد حاليا خمسة مزارعين فقط في هوكايدو يزرعون بطيخ الليمون، ومن المتوقع أن يزرعوا حوالي 3800 بذرة هذا العام.
ووصلت الثمرة إلى أرفف المتاجر اليابانية، بسعر وصل إلى 22 دولار للحبة.
وقال بعض ممن جربه إن له حموضة خفيفة مثل الليمون، وحلاوة قوية مثل البطيخ، وستكون الفاكهة المثالية ليوم حار.(سكاي نيوز عربية)
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