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منوعات
قتله دهساً بسيارته... وبعد 23 سنة هذا ما حصل!
Lebanon 24
11-07-2023
|
11:00
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أعلن الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص ارتكب حادث دهس وفرار قبل 23 عاماً وتسبب بوفاة أحد المواطنين.
وفي تفاصيل القضية، فإنّه وقبل أسابيع وردت معلومات جديدة للأمن الوقائي حول حادثة دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إنّ مركبة مجهولة دهست أحد الأشخاص أثناء مسيرة بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، إذ تم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا أنّه ما لبث أنْ فارق الحياة ولم يتم في حينه الوصول لمرتكب الحادثة.
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وتابع فريق تحقيقي لأسابيع ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث.
وجرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف أنّه وقبل 23 عاماً وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفى ولم يقم بإسعافه واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقية للقضاء. (العربية)
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