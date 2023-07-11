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حقبة جديدة على الأرض... العلماء يختارون هذا الموقع ليكون المرجع العالمي لانطلاقها

Lebanon 24
11-07-2023 | 15:11
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إختارت مجموعة علماء، بحيرة كراوفورد الواقعة قرب تورونتو في كندا لتكون المرجع العالمي لبداية حقبة الأنثروبوسين، العصر الجيولوجي الجديد الذي بدأ عنده التأثير البشري الهائل على الكوكب.
 

وأشارت مجموعة العمل المعنية بالأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري)، اليوم، الى أن الترسبات في قاع البحيرة الصغيرة البالغة مساحتها حوالى كيلومتر مربع واحد، أبرز مثال على آثار النشاط البشري على الكوكب.


كما أوضحت أن هذه الترسبات تترواح من اللدائن الدقيقة (مايكروبلاستيك) إلى الملوثات الكيميائية الأبدية، مرورا بالأنواع الغازية والغازات الدفيئة، والرماد الناتج عن احتراق النفط والفحم الحجري، وبقايا الانفجارات النووية.



وتنكب هذه المجموعة من علماء الجيولوجيا على جمع أدلة عن انتقال البشرية إلى عصر جيولوجي جديد ناجم عن التأثير البشري، منذ 2009.
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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