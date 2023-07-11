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إنفجار قوي للغاية وسطوع هائل في الفضاء.. ماذا رصد أقوى "تسلكوب" في العالم؟

Lebanon 24
11-07-2023 | 16:00
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رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي انفجاراً "مذهلا" لنجمين نيوترونين، بعد اصطدامهما في الفضاء.
 
وهذا الانفجار الكوني، الذي يعرف باسم "كيلونوفا"، يحدث عندما يندمج نجمان نيوترونيان قبل انفجارهما، محدثاً سطوعاً هائلا في الفضاء. وينتج عن الانفجار أشعة "غاما" وموجة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية.
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كما أن هذا الانفجار قوي للغاية، لدرجة أنه ينتج عنه المعادن الثقيلة مثل الذهب واليورانيوم، وفق "بيزنس إنسادير".
 
 
وقال الفريق الدولي، الذي نشر ورقة بحثية عن هذا الانفجار، إنه رصد أدلة على عنصر التيلوريوم الثقيل واللانثانيدات، والأخيرة سلسلة تتكون 15 عنصرا أرضيا نادرا.
وهذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها "جيمس ويب"، أقوى تسلكوب في العالم، انفجارا من هذا النوع، مع العلم أنه تم رصد الحدث الأخير بوساطة تلسكوبات أخرى في الفضاء في اذار الماضي. 


المصدر: الحرّة
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