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منوعات
طقوس شيطانية والغاء لاحدى الحفلات... ما الذي يجري في مصر؟
Lebanon 24
12-07-2023
|
02:00
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يقيم مغني الراب، ترافيس سكوت، حفلا غنائيا في مصر أمام أهرامات الجيزة، ورغم الإقبال الكبير على شراء تذاكر الحفل، إلا أن هناك دعوات تطالب بإلغاء الحفل بسبب اتهامات له بممارسة "طقوس شيطانية" ودعمه لـ"الأفروسنتريك".
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أعلن سكوت عبر حسابه على تويتر أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد "يوتوبيا".
وكشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولار).
ورغم هذا الإقبال على شراء تذاكر الحفل، إلا أن دعوات انطلقت عبر موقع تويتر بوسم " #الغاء_حفل_ترافيس"، متهمة المغني بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك".
كما اتهم مغردون ترافيس بممارسة "طقوس شيطانية" خلال حفلاته، وكتب أحدهم "خد طقوسك وشعوذتك واخلع من هنا".
وكتب آخر: " ترافيس معروف أنه ماسوني وداعم الأفروسنتريك وجاي يعمل حفله عند الأهرامات وغير مرحب بيه على الإطلاق".(الحرة)
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