كيف تستطيع إقناع الآخرين بفكرتك؟

الإقناع أداة مهمة لتنفيذ أفكارك وبناء شبكة داعمة لتحقيق الأهداف، إذ يولّد لدى الآخرين أسباباً للاتفاق معك والدعوة إلى اقتراحاتك في مكان العمل أو الحياة عموماً.
ويُستخدم الإقناع للترويج لأفكارك مع زملائك في العمل، واكتساب الترقيات وإقناع العملاء بشراء منتجاتك وخدماتك، إذ يمكنك استخدامه في الاجتماعات ومفاوضات العقود وحتى المحادثات غير الرسمية.
غير أن الإقناع يحتاج إلى فن أو مهارات حتى يؤدي هدفه المنشود، ومهارات الإقناع (Persuasion Skills) هي المقدرة التي يتمتّع بها بعض البشر، والتي تمكّنهم من تغيير سلوكيات وقناعات وتصرّفات شخص آخر أو مجموعة أخرى تجاه فرد أو مجموعة أفراد أو أحداث أو فكرة معيّنة.
وغالباً ما تتمّ عملية الإقناع من خلال إيصال رسالة أو مشاعر معيّنة أو معلومات أو منطق إلى الطرف الآخر، أو مزيج من ذلك.
فما الطرق الفعالة لإقناع الآخرين بأفكارك في مكان العمل؟
يجيب المستشار بالموارد البشرية والمدرب في إدارة الأعمال محمد تملي، قائلاً "لتستطيع إقناع الآخرين، لابد من كسب ثقتهم في البداية، وهذا أول ما يجب أن يقوم به أي موظف أو مدير جديد أو حتى صاحب عمل، أن يكسب ثقة من يتعامل معهم، سواء من يديرهم أو كانوا من الزملاء أو المديرين أو حتى العملاء".
ويشير تملي إلى أن الثقة تُنزع ولا تُمنح، فالمدير لا يمنح الثقة بداية تعامله مع أي موظف، بل الموظف يحصل عليها بعمله وإنجازه الكفؤ وقلة أخطائه وأفكاره البنّاءة وقراراته الصحيحة.
وكذلك حال الموظف، إذ لن يثق الأخير في إدارته إلا بعد أن يجد أن التوجيهات والقرارات الصادرة تحقق نتائج باهرة تعود على الشركة والموظف بشكل إيجابي وتحقق الأهداف المرجوّة، وأيضاً عندما تنفذ ما توعد به موظفيها.
الثقة = الإقناع
يقول المستشار بالموارد البشرية إن الثقة تعني الإقناع، فبعد أن يثق بك المدير في العمل تستطيع إقناعه بسهولة بأي فكرة جديدة، لأنك أثبت جدارتك بالثقة لكفاءتك ودقتك في أداء المهمات الموكلة إليك.
وليطوّر الإنسان قدراته وعلاقاته ومهاراته في التواصل مع الآخرين، عليه أن يتعلم المهارات الإدارية في الاتصال والتواصل، لكونها تنعكس عليه بشكل إيجابي وتساعده في التقدم في العمل، وبالتالي تحقيق أهدافه وتميزه الشخصي والرضا الذاتي، لا سيما أنه سيكون قادراً على تسويق نفسه وخبراته وقدراته وإنجازاته، وفق تملي.
ولتعلم هذه المهارة بشكل سريع وعملي، ينصح باتباع الخطوات التالية:
حضور تدريب متخصص يساعدك في اكتساب هذه المهارة.
قراءة الكتب المتخصصة في هذا المجال، وخصوصاً تلك التي كتبها المؤلف ديل كارنيغي.
تعلم أساليب المبيعات وخدمة العملاء، فهي أساس الإقناع والاتصال والتواصل.