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فنون ومشاهير

شاهد.. إعلامي شهير يسكب الماء على رأسه في نهاية نشرته الإخبارية والسبب؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:46
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في واقعة غريبة على الهواء، ودّع ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، مشاهدي النشرة الإخبارية التي قرأها عليهم بسكب الماء على رأسه.
وقام الإعلامي بسكب الماء على رأسه امتعاضا من وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.
 
 
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وأثار ما فعله الاعلامي تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن حركته "أنعشتهم" من شدة الحر الذي يعانون منه.


وبحسب بيانات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الأسبوع الأول من شهر تموز هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن درجات الحرارة بصدد تجاوز المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع "آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة". (روسيا اليوم)
 

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