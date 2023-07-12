هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع في مزاد

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يُطرح في مزاد في نيويورك، هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار "سوذبيز".ويُطرح "نيسي" الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير ويشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار. وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس عام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار "سوذبيز".وكان آنذاك ضمن المجموعة القديمة لمتحف ألماني خاص، بحسب "سوذبيز". (العربية)