في آخر يوم عمل لها.. هكذا سخرت موظفة في "تويتر" من إيلون ماسك! (صورة)

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سخرت موظفة سابقة في "تويتر" من إيلون ماسك، مع كعكة أشارت فيها إلى إحدى التغييرات التي أدخلتها الشركة مؤخراً، في آخر يوم لها بالعمل.وتركت تشيلسي بروكس منصبها كخبيرة إستراتيجية للعلامة التجارية على منصة التواصل الاجتماعي، الإثنين الفائت، وابتكرت طريقة مرحة لتوديع الشركة.وانتقلت بروكس إلى "تويتر"، ونشرت صورتين لها مع كعكة كتب عليها: "تم تجاوز حد السعر. يرجى الانتظار بضع لحظات ثم المحاولة مرة أخرى". وعلقت على المشاركة "عندما لا تعرف كيف تقول وداعاً، استخدم كعكة".وأشار المنشور الطريف إلى إدخال "تويتر" الأخير للقيود، حيث بات لدى المستخدمين عدد محدود من المشاركات التي يمكنهم رؤيتها في يوم واحد، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.