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بدأ في التقيؤ واختفت وظائفه الحركية... طفل ينجو من الموت بعد تناوله 6 زجاجات مياه!

Lebanon 24
12-07-2023 | 16:00
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كاد صبي أميركي أن يفارق الحياة بعد أن شرب 6 زجاجات من الماء في أقل من ساعة، في يوم شديد الحرارة.

وأصدر والدا الطفل راي جوردان (10 أعوام) تحذيراً للآباء، بعد أن تعرض طفلهما لوعكة صحية خطيرة.
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وفي التفاصيل، بينما كان راي يقضي الوقت مع أبناء عمومته في ولاية ساوث كارولاينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، استهلك 6 زجاجات من الماء خلال ساعة واحدة بسبب الحر الشديد، الأمر الذي أدى إلى إصابته بوعكة خطيرة. 

وأوضحت والدة الطفل، ستايسي، بأن ابنها كان يلعب ويركض مع أقرانه في الخارج، قبل أن يدخل إلى المنزل ويحضر 6 زجاجات من الماء البارد استهلكها كلها في غضون ساعة واحدة فقط. 
وبدأ الطفل يعاني من الأعراض الأولى لتسمم الماء بعد ساعة، حيث بدأ في التقيؤ، ولم يستطع السيطرة على رأسه أو ذراعيه أو أي جزء آخر من جسمه، واختفت وظائفه الحركية. 

بعد نقله إلى المستشفى وإجراء اختبارات الطوارئ على راي، اكتشف المسعفون أنه مصاب بتسمم الماء الذي نجم عن انخفاض مستويات الصوديوم لديه بشكل حاد. 
 
 
وبعد أيام من العلاج، تعافى الطفل بشكل تام، وبدأ والداه في نشر قصته بهدف التوعية حيال مخاطر شرب الكثير من الماء، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتحدث هذه الحالة عندما لا تستطيع الكلى مواكبة الإفراط في تناول الماء، ما قد يؤدي إلى نوبات صرع وغيبوبة وحتى الموت.


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