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منوعات

موقف محرج.. مذيعة "تبتلع" ذبابة على الهواء مباشرة!

Lebanon 24
12-07-2023 | 23:00
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تعرّضت إحدى المذيعات إلى موقف محرج، عندما دخلت حشرة طائرة في فمها، أثناء تغطية قمة الناتو الأخيرة التي جرت في مدينة فيلنيوس ‏في ليتوانيا.‏
 
 
وبينما كانت تتحدث عن وصول ‏الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع في فيلنيوس، ‏في ليتوانيا، دخلت المذيعة ديبورا هاينز، مقدمة برنامج سكاي نيوز، فجأة في نوبة سعال شديد وشعرت بالاختناق، وهي تقول ‏بصعوبة وحشرجة: "لقد ابتلعت ذبابة"، ثم ابتعدت عن الكاميرا ‏واختفت عن الشاشة.‏
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وتعاملت هاينز مع الحادث المزعج بروح الدعابة، ‏وعادت سريعاً، وواجهت المشاهدين. وفي وقت لاحق قامت بنشر مقطع من الحادث المضحك على ‏"تويتر". 
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