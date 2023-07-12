موقف محرج.. مذيعة "تبتلع" ذبابة على الهواء مباشرة!

تعرّضت إحدى المذيعات إلى موقف محرج، عندما دخلت حشرة طائرة في فمها، أثناء تغطية قمة الناتو الأخيرة التي جرت في مدينة فيلنيوس ‏في ليتوانيا.‏

وبينما كانت تتحدث عن وصول ‏الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع في فيلنيوس، ‏في ليتوانيا، دخلت المذيعة ديبورا هاينز، مقدمة برنامج سكاي نيوز، فجأة في نوبة سعال شديد وشعرت بالاختناق، وهي تقول ‏بصعوبة وحشرجة: "لقد ابتلعت ذبابة"، ثم ابتعدت عن الكاميرا ‏واختفت عن الشاشة.‏

Advertisement



وتعاملت هاينز مع الحادث المزعج بروح الدعابة، ‏وعادت سريعاً، وواجهت المشاهدين. وفي وقت لاحق قامت بنشر مقطع من الحادث المضحك على ‏"تويتر".