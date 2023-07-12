موقف محرج.. مذيعة "تبتلع" ذبابة على الهواء مباشرة!

تعرّضت إحدى المذيعات إلى موقف محرج، عندما دخلت حشرة طائرة في فمها، أثناء تغطية قمة الناتو الأخيرة التي جرت في مدينة فيلنيوس في ليتوانيا.
وبينما كانت تتحدث عن وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع في فيلنيوس، في ليتوانيا، دخلت المذيعة ديبورا هاينز، مقدمة برنامج سكاي نيوز، فجأة في نوبة سعال شديد وشعرت بالاختناق، وهي تقول بصعوبة وحشرجة: "لقد ابتلعت ذبابة"، ثم ابتعدت عن الكاميرا واختفت عن الشاشة.
وتعاملت هاينز مع الحادث المزعج بروح الدعابة، وعادت سريعاً، وواجهت المشاهدين. وفي وقت لاحق قامت بنشر مقطع من الحادث المضحك على "تويتر".