غضب وإزعاج... رحلة طيران تغير مسارها بسبب مسافر رفض وجبته

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أجبرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية على تغيير مسار رحلتها بسبب مسافر رفض بغضب شديد وجبة الطعام التي جرى تقديمها له، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وكانت الطائرة متوجهة من مطار هيوستن بولاية تكساس الأميركية إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، يوم الأحد الماضي، عندما أبدى مسافر على درجة الأعمال غضبه من عدم توفر وجبة الطعام التي طلبها واستبدالها بأخرى.وحصلت الحادثة عقب ساعتين من إقلاع الطائرة عند الساعة 4.20 مساء بالتوقيت المحلي في هيوستن، حيث كانت متواجدة في المجال الجوي لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي.ونشرت شركة "XJonNYC" المطلعة في مجال الطيران تغريدة قالت فيها إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر يشكل تهديدا من المستوى الأولى، والذي يعد أدنى مستوى من التهديدات.وذكرت في تغريدة أخرى أن ذلك المسافر كان غاضبا من عدم حصوله على الوجبة التي أرادها.بدورها، أوضحت شركة الطيران الأميركية أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي بشيكاغو وهبطت بسلام بعد إزعاج الركاب".وتابع البيان: "سلطات إنفاذ القانون تواجدت عند بوابة الطائرة حيث اصطحبت الراكب إلى خارجها قبل مواصلة الرحلة إلى أمستردام".ووفقا لموقع "فلايت رادر 24"، فقد تأخرت الطائرة ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات من موعد وصولها المقرر ، حيث هبطت حوالي الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي في أمستردام، علما أن مدة الرحلة في الأحوال العادية هي تسع ساعات و 30 دقيقة.وفي حين أنه من غير الواضح بالضبط ما هي الوجبة التي أثارها المسافر المشاكس، إلا أن ركاب درجة رجال الأعمال على متن طائرات "يونايتد إيرلاينز" يحصلون عادة وجبة كاملة من ثلاثة أصناف بالإضافة إلى المزيد من أنواع الطعام طوال الرحلة.وكانت شركة "يونايتد إيرلاينز" قد واجهت انتقادات عدة بأن وجباتها على متن طائراتها قد فشلت في العودة إلى معايير ما قبل تفشي وباء جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنها كانت قد أعلنت في العام الماضي أنها سترفع ثمن تذاكر درجة الأعمال.وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد أقرّ في وقت سابق من هذا العام أن "حوادث الركاب الجامحة" قد زادت بنسبة 47 بالمئة في العام 2022 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع وجود انتهاك واحد في كل 568 رحلة.