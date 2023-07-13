الأردن... مطعم يوفّر خدمة النوم بعد تناول "المنسف"! (صور)

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خرج أحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان عن المألوف، بعد أن وفر لزبائنه خدمة النوم ما بعد تناول طبق "المنسف"، الأكلة الرئيسية في الأردن.ووفر المطعم المتخصص بإعداد الوجبة الشهيرة في الأردن، خدمة النوم بعد تناول طبق المنسف في المطعم، وذلك بسبب الخمول الذي ينتاب الزبون بعد تناوله للطبق.وقال عمر المبيضين، نجل مالك المطعم لـ"العربية.نت" إن حالة الكسل والخمول التي يعيشها الزبون بعد تناول المنسف، وتكرار دعابة وطرفة توفير أسرة للنوم ما بعد التهام الطبق، جعلتهم يفكرون جدياً بتطبيق الفكرة.وبالفعل هذا ما حدث، حيث وفر المطعم أسرة للنوم داخل الصالات ليتمكن الزبون من أخذ قسطٍ من الراحة بعد تناول الطعام، حيث يتم الاهتمام بعناية ومتابعة نظافة الأسرة بعد مغادرة كل زبون.