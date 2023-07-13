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تستعد للعمل مع سندريلا.... ديزني ترحب بولادة مهرة بيضاء

Lebanon 24
13-07-2023 | 09:12
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كشفت ديزني عن ولادة مهرة بيضاء في "تراي سيركل دي رانش" في "باي ليك" بولاية فلوريدا الأميركية، لتنضم إلى شقيقتها الكبرى ليلي، وهي أيضاً مهرة شيتلاند بيضاء ولدت في عام 2019 وسميت على اسم زوجة والت ديزني.
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ومثل ليلي، ستبدأ المهرة الجديدة التدريب في المزرعة في سن الثانية، بهدف المساعدة في استعراض سندريلا وحفلات الزفاف الخيالية في ديزني والاستعراضات في ماجيك كينغدوم بارك في منتجع والت ديزني العالمي. 

وستتبع ليلي والمهرة الجديدة أيضاً خطوات حوافر والديهما ليدي وفرديناند، اللذين كانا في فريق خيول سندريلا في الماضي.

وشاركت ديزني بياناً حول المولودة الجديدة، التي سيتم الإعلان عن اسمها في الأسابيع المقبلة.
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