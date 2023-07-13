علماء يستكشفون "ممر الكوندور" الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام في بيرو

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اكتشف علماء الآثار الذين يعملون في بيرو ممراً مغلقاً عمره 3000 عام يطلق عليه اسم "ممر الكوندور"، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى غرف أخرى داخل ما كان ذات يوم مجمع معابد ضخم يتعلق بثقافة تشافين القديمة.ويقع موقع تشافين دي هاونتار الأثري على بعد حوالي 190 ميلاً (306 كم) شمال شرق ليما، وهو من بين أهم مراكز الثقافة، حيث ازدهر بين حوالي 1500-550 قبل الميلاد.وتشتهر تشافين بفنها المتقدم، وغالباً ما تتميز بتصوير الطيور والقطط، ويعود تاريخها إلى المجتمعات الزراعية المستقرة الأولى في المرتفعات الشمالية من جبال الأنديز في بيرو، قبل أكثر من 2000 عام من صعود إمبراطورية الإنكا إلى السلطة.وتركز اكتشافات تشافين الأخيرة على ممر داخل الجزء الجنوبي من المعبد الذي تم إغلاقه بسبب ضعفه الهيكلي، ولكن هذا يقدم الآن لمحة عن الأيام الأولى لشافين.وتم العثور على قطعة خزفية كبيرة تزن حوالي 37 رطلاً (17 كجم) مزينة بما يبدو أنه رأس وأجنحة كوندور في الممر، إلى جانب وعاء خزفي، تم اكتشاف كليهما في أيار 2022 عندما تم الكشف عن المدخل.وكان الكوندور، أحد أكبر الطيور في العالم، مرتبطاً بالقوة والازدهار في ثقافات الأنديز القديمة، ويحتوي مجمع المعبد على تراسات بالإضافة إلى شبكة من الممرات التي تم اكتشافها مؤخراً فقط.وتم استكشاف مدخل "ممر الكوندور" لأول مرة من قبل فريق عالم الآثار بجامعة ستانفورد جون ريك باستخدام كاميرات مثبتة على الروبوتات، في محاولة للتغلب على الحطام الذي ملأه ذات يوم بالإضافة إلى تجنب خطر المزيد من الانهيار للهندسة المعمارية القديمة.يذكر أن منظمة اليونسكو، الذراع التعليمية والعلمية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت تشافين دي هوانتار موقعاً للتراث العالمي في عام 1985، بحسب موقع ديموكراتيك أندر غراوند.