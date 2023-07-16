اثنتان داخل الخيمة والثالثة في الخارج.. العثور على جثث في معسكر للتخييم

أفادت قناة CBS التلفزيونية، بأنه تم العثور على 3 جثث، متحنطة بدون علامات تدل على تعرضها للعنف، في معسكر للتخييم في جبال روكي بولاية كولورادو الأميركية.



ووفقا للقناة، عثر أحد السائحين على جثة مجهولة الهوية في معسكر يقع في منطقة غابات نائية، وقام بإبلاغ الشرطة التي عثرت لاحقا في مكان الحادث على رفات شخصين آخرين.

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وذكر مصدر في الشرطة المحلية، أنه تم العثور على جثتين داخل خيمة صغيرة بسحاب، وكانت الثالثة في الخارج. وفي نفس المكان تم العثور كذلك على أغراض شخصية ومظلة مثبتة فوق موقد للنار.



وقال المصدر: "طبعا هذا ليس بالأمر الاعتيادي الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في أي وقت".



ويرى رجال الشرطة، أنه وانطلاقا من حالة الجثث يمكن الاعتقاد أن الوفيات حدثت في الشتاء الماضي أو حتى في الخريف الذي سبقه.



وتحوم الشبهات حول أنهم ماتوا بسبب البرد أو الجوع، لكن السبب الحقيقي سيتحدد فقط بعد تشريح الجثث وفحص الطب الشرعي. (روسيا اليوم)