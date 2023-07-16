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فيديو يخطف قلوب الملايين.. طفل يهدئ أخته بينما أمه تغط بالنوم

Lebanon 24
16-07-2023 | 11:59
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وثق مقطع فيديو موقفاً، تغمره البراءة والحب بين طفل حاول تهدئة أخته بعد بكائها خوفاً من صوت صاعقة ضربت المكان، بينما كانت والدتهما تغط في نوم عميق.
وأظهرت كاميرا مراقبة من منزل من مدينة تشانغشا الصينية أماً مع رضيعتها وطفلها ينامون في غرفتهم عندما ضربت صاعقة المكان.

كما بين المقطع أن صوت الصاعقة أفزع الصغار، ما دفع الأخ الأكبر الذي استيقظ مفزوعاً لتهدئة أخته التي بدأت بالبكاء والصراخ، حيث بدأ يربت على بطنها وجبينها حتى نامت ثم أخذ غطاء وأعطاها قُبلة وغطاها، فيما الأم واصلت نومها بسبب التعب.

بعد ذلك، قام الصغير وأخذ غطاء وغطى الأم ثم نام بقربها.

الفيديو حصد تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مشاهدات عالية وسط إشادة كبيرة بسلوك الصغير.
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