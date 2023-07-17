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منوعات
مخرج "تيتانيك" يعلق على شائعات فيلم غواصة "تيتان".. هل يبصر النور قريباً؟
Lebanon 24
17-07-2023
|
06:06
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نفى مخرج فيلم "تيتانيك" جيمس كاميرون، التكهنات حول استعداده لإخراج فيلم عن كارثة الغواصة "تيتان".
وأوضح في تغريدة له عبر "تويتر"، "في العادة، أنا لا أرد على الشائعات المسيئة في وسائل الإعلام، لكني بحاجة إلى ذلك الآن، لا أجري محادثات حول فيلم يتناول "أوشن غايت"، ولن أقوم بذلك مطلقاً".
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ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها دفع كاميرون للتعليق منذ اختفاء تيتان في حزيران، حيث علّق كاميرون حينها "بالنسبة لنا، إنها مأساة مشابهة جداً لتايتانيك، حيث لم يجر الالتفات إلى التحذيرات".
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