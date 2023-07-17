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بحّار يعيش قصة فيلم "كاست أواي" على أرض الواقع...

Lebanon 24
17-07-2023 | 09:31
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تم إنقاذ بحار أسترالي وكلبته قبالة سواحل المكسيك، بعد أن مكث "ضائعاً" في البحر لمدة شهرين.

وقد انطلق تيم شادوك إلى "بولينيزيا الفرنسية" من المكسيك، في نيسان الماضي، لكن قاربه الطواف أصيب بأضرار بالغة جراء عاصفة بعد شهر واحد فقط من الرحلة.
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ونجا الرجل البالغ من العمر 51 عاما وكلبته بيلا تحت مظلة صغيرة على متن قاربه المحطم، لأسابيع طويلة، قبل أن ترصدهما مروحية الخميس، كانت تبحث عن سمك التونة لأغراض الصيد.

وأتلفت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه بسبب العاصفة مما جعله غير قادر على طلب المساعدة.

وأخبر طبيب يراقب صحة السيد شادوك من الشاطئ ويعمل مع قبطان سفينة الصيد لـمحطة 9News الأسترالية أن البحار لديه "علامات حيوية طبيعية" وهو "مستقر وبصحة جيدة جدا".

في مقطع فيديو، قال شادوك: "لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر وأحتاج فقط إلى الراحة والطعام الجيد لأنني كنت وحدي في البحر لفترة طويلة. لم يكن لدي ما يكفي من الطعام".

ونجا شادوك من خلال جمع مياه الأمطار وأكل الأسماك النية.

وقال خبير "النجاة في المحيط"، البروفيسور مايك تيبتون، من جامعة بورتسموث، لسكاي نيوز، إن بقاء السيد شادوك كان مزيجا من الحظ والمهارة.

إلى ذلك، شدت قصة شادوك انتباه العامة ووسائل الإعلام، الذين لم يلبثوا أن قارنوها بفيلم هوليوود الشهير "كاست أواي"، للمثل الأميركي توم هانكس، الذي يسرد قصة رجل يضيع وسط المحيط، ويظل وحيدا على متن جزيرة مهجورة، قبل أن يقرر الإبحار عرض البحر، لأشهر، حتى تم العثور عليه من قبل سفينة، في نهاية مشابهة لشادوك.
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