27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
امرأة تجري 2761 مكالمة طوارئ خوفاً من الوحدة!
Lebanon 24
17-07-2023
|
11:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتقلت الشرطة اليابانية امرأة تبلغ من العمر 51 عاما بعد أن أجرت 2761 مكالمة طوارئ كاذبة على مدار فترة تقرب من ثلاث سنوات، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وذكرت تقارير محلية أن المتهمة وتدعى، هيروكو هاتاغامي، وتقيم بمدينة ماتسودو شرق العاصمة طوكيو، أجرت مكالمات طوارئ بشكل متكرر من هاتفها المحمول ووسائل أخرى خلال العامين والتسعة أشهر الماضية، من منزلها ومواقع أخرى في الحي الذي تقطن فيه.
Advertisement
واعترفت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها لأنها كانت تشعر بالوحدة، وتريد أن يستمع لها أحد ويهتم بها، على حد قولها.
وبين آب 2020 وأيار 2023، أجرت المرأة مكالمات متكررة تطلب من إدارة الإطفاء في ماتسودو إرسال سيارات إسعاف، وكانت في الأغلب تقول إنها تشتكي من آلام في المعدة، أو تناولت جرعة زائدة من الدواء، أو أنها لديها ألم حاد في الساقين وغير ذلك الأعراض.
وعندما كانت سيارات الإسعاف تصل إلى بيتها كانت ترفض نقلها إلى المستشفى، قائلة: "لا أريد أن أستقل سيارة إسعاف. ولست أنا من اتصل بكم".
وعلى الرغم من تلقيها تحذيرات من إدارة الإطفاء والشرطة، استمرت في إجراء مكالمات الطوارئ، ما أدى إلى اعتقالها يوم الخميس الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها ثري لبناني.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت (صورة)
Lebanon 24
زوجها ثري لبناني.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت (صورة)
02:24 | 2023-07-17
17/07/2023 02:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حر جديدة متوقعة بعد 21 تموز.. هل يتكرر سيناريو صيف 2021 في لبنان؟
Lebanon 24
موجة حر جديدة متوقعة بعد 21 تموز.. هل يتكرر سيناريو صيف 2021 في لبنان؟
02:30 | 2023-07-17
17/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في صيدا تطالُ عسكرياً في الجيش.. هكذا خسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
مأساة في صيدا تطالُ عسكرياً في الجيش.. هكذا خسر حياته! (صورة)
12:00 | 2023-07-17
17/07/2023 12:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بإطلالة جميلة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بإطلالة جميلة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
04:04 | 2023-07-17
17/07/2023 04:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع غير مسبوق في سعر صرف العملة السورية... فهل انزلق "المركزي" الى السوق السوداء؟
Lebanon 24
تراجع غير مسبوق في سعر صرف العملة السورية... فهل انزلق "المركزي" الى السوق السوداء؟
05:30 | 2023-07-17
17/07/2023 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:29 | 2023-07-17
بالنيابة عن الطيار.. راكبة تتولى القيادة وتهبط اضطرارياً!
13:27 | 2023-07-17
إستعدّوا في لبنان وضمن منطقة المتوسط.. "الطقس سيلتهب" أكثر في هذا الموعد
11:11 | 2023-07-17
في دولة عربية.. مرض "غامض" ينتشر والسلطات تنتظر نتائج التحاليل
09:31 | 2023-07-17
بحّار يعيش قصة فيلم "كاست أواي" على أرض الواقع...
08:51 | 2023-07-17
100 سائح يعلقون بمنزل أغاثا كريستي!
06:06 | 2023-07-17
مخرج "تيتانيك" يعلق على شائعات فيلم غواصة "تيتان".. هل يبصر النور قريباً؟
فيديو
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
18/07/2023 03:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
بايدن ينتهك البروتوكول مرتين أثناء لقائه مع الملك تشارلز.. شاهدوا ماذا فعل
23:59 | 2023-07-10
18/07/2023 03:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
18/07/2023 03:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact