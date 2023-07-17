بالنيابة عن الطيار.. راكبة تتولى القيادة وتهبط اضطرارياً!

تمكّنت مسافرة على متن طائرة صغيرة من تولي القيادة، ونفذت هبوطاً اضطرارياً في جزيرة ماساتشوستس، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة، وفقًا للشرطة الأميركية.



ووقع الحادث بعد ظهر السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد، في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

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وفي التفاصيل، قالت شرطة ولاية ماساتشوستس إن "الطيار البالغ من العمر 79 عامًا عانى من حالة صحية طارئة ما أدى إلى الهبوط خارج المدرج، الامر الذي تسبب في تحطم الجناح الأيسر للطائرة إلى نصفين".



وتحقق شرطة الولاية والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.